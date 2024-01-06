İstanbul'da muhalefetin AKP'den alabileceği ilçeler belli oldu. Her şey tek bir şarta bağlı

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kadar kala adaylar seçim turlarına başlarken araştırma şirketleri de hangi partinin hangi ilçeyi kazanabileceği yönünce çalışmalarına devam ediyor.

Tele1'den Oğuzhan Poyrazoğlu'nun haberine göre, Polimetre Araştırma şirketi, yerel seçimlerle ilgili son yaptığı çalışmada, İstanbul’un ilçelerinde CHP’nin hangi illeri kesin olarak kazanabileceğini ve CHP’nin hangi partilerle iş birliği yaparsa hangi ilçe belediyelerini bünyesine katabileceği yönünde bir anket çalışması hazırladı.

Hazırlanan ankette CHP’nin İYİ Parti, DEM, TİP, Adalet Partisi, Zafer Partisi ve Memleket Partisi’nden en az biri ve ya bir kaçıyla yapılabileceği ittifak sonrası ortaya çıkabilecek sonuç hesaplandı.

CHP'NİN KESİN OLARAK KAZANMASI GEREKEN İLLER

Hazırlanan rapora göre CHP’nin Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Şişli belediyelerini kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, Sarıyer ve Silivri belediyelerini kazanmaya da çok yakın olduğu görüldü.

CHP, DEM PARTİ VE TİP İTTİFAKI DURUMUNDA KAZANACAĞI BELEDİYELER

CHP, DEM Parti ile ittifak yaparsa ve bu ittifaka TİP'te katılım gösterirse, Ataşehir, Avcılar, Kartal Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Küçükçekmece belediyeleri de muhalefet tarafından kesin olarak kazanılacağı ortaya çıktı.

CHP, DEM Parti ve TİP ittifakına diğer muhalif partilerden de kısmi destek alınması durumunda,

Çatalca ilçesinden diğer muhalif partilerin 10 bin olan oylarının 800’ü, Kâğıthane ilçesindeki diğer muhalif partilerin 47 bin olan oylarının 16 bini, Tuzla ilçesindeki diğer muhalif partilerin 24 bin olan oylarının 14 bini, Üsküdar ilçesindeki diğer muhalif partilerin 48 bin olan oylarının 15 bini muhalefet adayına oy verirse seçimi muhalefet kesin olarak kazanır.

Polimetre Araştırma Şirketi’ne göre CHP’nin ittifak yapması durumunda kazanabileceği bazı ilçeler ise şu şekilde,

BAĞCILAR

CHP, Zafer Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi ve diğer sol partiler ile aynı anda ittifak yaparsa Bağcılar Belediyesi’ni kesin olarak kazanabilecek durumda.

BEYOĞLU

Muhalefet partilerinin tümü tek bir adayda ortak karar vermesi durumunda Beyoğlu Belediyesi’ni muhalefetin kazanma olasılığı var. Hazırlanan rapora göre, ilçede muhalefet oyu iktidarın oyundan 5 bin kadar fazla.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy’de tüm muhalefet partilerinin ittifak yapması durumunda, Çekmeköy Belediyesi’ni muhalefet partisi kazanır. Rapora göre Çekmeköy’de muhalefet oyu iktidar oyundan 2 bin fazla.

EYÜPSULTAN

Eyüpsultan’da muhalefet oyu iktidar oyuna nazaran 20 bin fazla. Muhalefetin Seçimi kazanabilmesi için, CHP, DEM, TİP, Sol ittifakı ve yüzde 70 İYİ Parti desteği veya CHP, DEM TİP, SOL, Zafer Partisi Memleket Partisi ve Adalet Partisi ittifakı ve yüzde 25 İYİ Parti seçmen desteği gelirse Eyüpsultan Belediyesi muhalefete geçer.

FATİH

CHP’nin en çok istediği ilçelerden biri olan Fatih’te ise muhalefetin seçimi kazanabilmesi için CHP, DEM, TİP, SOL, Zafer Partisi Memleket Partisi ve Adalet Partisi ittifakı ve yüzde 100 İYİ Parti seçmen desteğinin gerekli olacağı bildirildi.

ŞİLE

Şile’de ise Muhalefetin oyu iktidara göre 800 fazla. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için CHP, DEM TİP, SOL Zafer Partisi Memleket Partisi ve Adalet Partisi ittifakı ve yüzde 25 İYİ Parti seçmeninin oy vermesi gerekli.

ZEYTİNBURNU

Zeytinburnu’nda ise Muhalefetin oyu iktidarın oyundan sadece 1000 oy az. HP, DEM TİP, SOL, Zafer Partisi Memleket Partisi ve Adalet Partisi ittifakı ve yüzde 95 İYİ Parti seçmen desteği gerekiyor.