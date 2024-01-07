Ünlü anketçiden ‘İmamoğlu’ tahmini: 2024'ü kazanırsa 2028'de Cumhurbaşkanı olur

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü anketçiden ‘İmamoğlu’ tahmini: 2024'ü kazanırsa 2028'de Cumhurbaşkanı olur
MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde bir kez daha seçilmesi durumunda yüksek ihtimalle 2028'de Cumhurbaşkanı seçileceğini öngördü.

Turkey Recap, iç politikadan seçimlere, ekonomiden dünya ve dış politikaya uzanan alanlarda 2024 yılına ilişkin öngörüleri için 21 uzman isimle konuştu.

Bu isimlerden biri de MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar oldu.

Yerel seçimlerde en önemli sonucun İstanbul'dan geleceğini belirten Sencar, kazanacak tarafın, "siyaset sahnesini bir çeyrek yüzyıl etkili olacak şekilde belirleyeceğini” öne sürdü.

Sencar, "İmamoğlu kazanırsa 2028’de yapılacak başkanlık seçimini de çok büyük ihtimalle alır ve önümüzdeki 20 yılın başkanı ortaya çıkar" öngörüsünde bulundu.

İmamoğlu’nun sandıkta galip çıkamadığı senaryoya ilişkin de konuşan Özer Sencar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtemelen ömrünün sonuna kadar Cumhurbaşkanı kalacağını ve birçok siyasi aktörün siyaset sahnesinden çekileceğini söyledi.

MetroPOLL kurucusu, "AKP, CHP, MHP ve DEM Parti oylarında dikkate değer bir değişim görünmüyor. İYİ Parti’deyse azalma sürpriz olmaz" diye konuştu.

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