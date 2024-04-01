İstanbul'da muhtarlar arasında silahlı çatışma. Dakikalarca sürdü 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
İstanbul'da muhtarlar arasında silahlı çatışma. Dakikalarca sürdü 1 ölü 1 yaralı
Arnavutköy'de seçim sonrası eski ve yeni muhtarlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bolluca Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz, seçimi kazanan akrabası Sabri Güleryüz ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz’ü bıçakladı.

Olayı öğrenen yakınları, saat 01.00 sıralarında sokak ortasında toplandı. İki tarafın yakınları kavga etmeye başladı. Olay daha da büyüdü ve silahlı çatışmaya döndü.

Mahmut Dizman (32) ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan (32) silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralanan Mahmut Dizman ve Mustafa Arslan, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan hayatını kaybetti.

Olayın ardından ölen ve yaralanan kişilerin yakınları hastanenin önünde toplandı. İncelemeler devam ederken, polis Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz'ü gözaltına aldı. Silahlı kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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