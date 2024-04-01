Muhtarlık seçimleri savaşa dönüştü: 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Türkiye'de muhtarlık seçimleri adeta meydan muharebelerine döndü.

17 Mart tarihinden bu yana muhtarlık yarışı nedeniyle çıkan kavgalar sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i polis olmak üzere 62 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

17 Mart'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı.

Yine Şanlıurfa'da; Bozova, Eyyübiye, Halfeti ve Harran ilçelerinde de dün muhtarlık seçiminde yaşanan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüphelinin 12'si gözaltına alındı. 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİİRT

Dün iki grup arasında Siirt'in Konacık köyündeki muhtarlık yarışı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde yaşanan kavgada ise 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

BURDUR

Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

BAYBURT

Bayburt'ta dün iki grup arasında Balca köyündeki muhtarlık seçimine ilişkin başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL

Arnavutköy'de akraba iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan yurttaş hayatını kaybetti.

Yaralanan 1 kişinin tedavisi sürerken olaya karışan 4 kişi gözaltına aldı.

MARDİN

Mardin’in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.