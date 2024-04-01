Muhtarlık seçimleri savaşa dönüştü: 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı

Kaynak: AA
Muhtarlık seçimleri savaşa dönüştü: 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
Yurt genelinde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve İstanbul'da 1'er kişi yaşamını yitidi.

Türkiye'de muhtarlık seçimleri adeta meydan muharebelerine döndü.

17 Mart tarihinden bu yana muhtarlık yarışı nedeniyle çıkan kavgalar sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 1'i polis olmak üzere 62 kişi de yaralandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

17 Mart'ta Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gözaltına alınan 4 kişiden aralarında muhtar M.K'nin de bulunduğu 2'si tutuklandı.

Yine Şanlıurfa'da; Bozova, Eyyübiye, Halfeti ve Harran ilçelerinde de dün muhtarlık seçiminde yaşanan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 19 şüphelinin 12'si gözaltına alındı. 6 kişinin hastanede tedavisi sürerken firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

SİİRT

Dün iki grup arasında Siirt'in Konacık köyündeki muhtarlık yarışı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesinde yaşanan kavgada ise 1'i polis 8 kişi yaralandı. Kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

BURDUR

Burdur'da muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

BAYBURT

Bayburt'ta dün iki grup arasında Balca köyündeki muhtarlık seçimine ilişkin başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi yaralandı.

İSTANBUL

Arnavutköy'de akraba iki grup arasında muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken yaralanarak hastaneye kaldırılan yurttaş hayatını kaybetti.

Yaralanan 1 kişinin tedavisi sürerken olaya karışan 4 kişi gözaltına aldı.

MARDİN

Mardin’in Nusaybin ilçesinin kırsal Görentepe Mahallesi'nde de muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.

Muhtar seçimlerinde ağır bilanço: 6 ölü, 62 yaralı

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