İstanbul'da operasyon

Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç.'yi aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Polisler, yine aynı ekibin üyelerinden A.A.'yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakaladı. Ekipler, A.A.’yı gözaltına alırken 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüphelinin evindeki aramalar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A.’nın 2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna sakladığı görüldü.(AA)