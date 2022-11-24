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İstanbul'da operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Barış Boyun grubu olarak bilinen organize suç örgütünün üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 10:05
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İstanbul'da operasyon: Kalaşnikof ele geçirildi

İstanbul'da operasyon
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Çete üyelerini takibe alan polis, örgütün tetikçiliğini yaptıkları belirtilen ve 'Daltonlar' denilen şüphelilerden F.Ç.'yi aracıyla Beşiktaş’ta E-5 Kuzey köprü çıkışına doğru seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinden 1 kalaşnikof, 1 tane de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 

Polisler, yine aynı ekibin üyelerinden A.A.'yı ise Bayrampaşa’da kaldığı evde yakaladı. Ekipler, A.A.’yı gözaltına alırken 1 kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Şüphelinin evindeki aramalar polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.A.’nın 2 adet ruhsatsız tabancayla çok sayıda mermiyi koltuğun koluna sakladığı görüldü.(AA)

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