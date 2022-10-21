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Polisler baskın yaptıkları evde dehşeti yaşadı. 3 polis vuruldu 

Kahramanmaraş’ta operasyona giden polis ekiplerine saldırı düzenlendi. Olayda 3 polis yaralandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 12:12
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Kahramanmaraş'ta polisler baskın yaptıkları evde dehşeti yaşadı. 3 polis vuruldu 

Polisler baskın yaptıkları evde dehşeti yaşadı. 3 polis vuruldu 
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İHA'nın haberine göre, polis ekipleri aranması olan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

 

Bu sırada henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, polislere ateş açmaya başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 polis vurularak yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.

Gelişmeler az sonra... 

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