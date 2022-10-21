Polisler baskın yaptıkları evde dehşeti yaşadı. 3 polis vuruldu 

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri aranması olan bir şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Bu sırada henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli, polislere ateş açmaya başladı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 polis vurularak yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edildi.

Gelişmeler az sonra...