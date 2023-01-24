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İstanbul'daki oto fareleri yakalandı

İstanbul’da park halindeki 25 lüks otomobilin hayalet ekran, hava yastığı ve bazı elektronik sistemlerini sökerek çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 14:33
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İstanbul'da park halindeki 25 otomobilden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul'daki oto fareleri yakalandı
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İstanbul'da park halindeki otomobillerin kapılarını açarak hayalet ekran, hava yastığı ve bazı elektronik sistemlerini sökerek çalan şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışmada şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde kullandıkları araçla park halindeki lüks otomobillerin yanına yaklaşan şüphelilerin dakikalar içinde hırsızlığı gerçekleştirerek kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler F.T.(17), İzzethan Ş.(18), Muhammet E.O.(20), Hakan T.(21), 20 Ocak Cuma Günü Sultangazi ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden F.T.'nin daha önceden 35 , İzzethan Ş.'nin 31 , Hakan T.'nin 38, Muhammet E.O.'nun ise 31 suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerle birlikte 1 tabanca ve 34 mermi ele geçirildi. Soruşturma sonucunda 30 Kasım 2022'den bu yana 25 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: DHA)

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