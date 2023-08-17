İstanbul'da radarlı hız denetimi

Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy sahil şeridinde radarlı hız denetimi yapıldı.
Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik ekiplerince hız yapan araçlar ile modifiyeli araçlara yönelik radarlı hız denetimi gerçekleştirildi.
Kurallara uymayan sürücülere para cezası kesilen denetimin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.