29 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da sahte içki operasyonu. 11 bin 830 litre ele geçirildi 

İstanbul'da sahte içki operasyonu. 11 bin 830 litre ele geçirildi 

İstanbul’un dört ayrı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, sahte içki imalatında kullanılmak üzere hazırlanan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 adat dolu makaron ve bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 zanlının yakalandığı bildirildi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 14:19
Takip Et

İstanbul'da sahte içki operasyonu. 11 bin 830 litre ele geçirildi 

İstanbul'da sahte içki operasyonu. 11 bin 830 litre ele geçirildi 
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kent genelinde alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Kaçakçılık Polisi, savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde yaptıkları çalışmada, Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde bulunan bazı adreslerde kaçak veya sahte alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürülmek üzere hazır hale getirildiği bilgisine ulaştı.

Sevkiyat için hazır olan bir araca ve konteyner ile bazı adreslere farklı zaman diliminde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sahte alkol depolarında ve bir mahzende yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 700 bin lirayı bulan 11 bin 830 litre etil alkol, 32 bin 700 adat dolu makaron, 25 bin etiket, bin 340 paket kaçak sigara, yüzlerce sahte bandrol, yüzlerce içki şişesi ve poşetleme makinası ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 5’i hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanırken, 1 zanlının ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
3
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan ‘Ankara Belediye Başkanına söylersiniz o yapar’ demişti Mansur Yavaş’tan flaş cevap
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
4
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
6
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamaları sonrası CHP’den ilk yorum
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
7
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Fiyat listeleri paylaşıldı. Alkole dev zam
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Eve dadanan hırsızlar komşunun çocukları çıktı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Ciltteki siyah noktalara elveda. Uzmanı açıkladı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿Belçika'da enflasyon 47 yılın rekorunu kırdı
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
﻿İstanbul Havalimanı’nda tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.