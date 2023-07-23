İstanbul’da saniyeler içinde telefon çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Beyoğlu’nda benzin istasyonuna gelen bir kişi, sigara aldığı esnada kasiyerin telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Gaziosmanpaşa’da ise restorana gelen bir şahıs, kasada kimsenin bulunmadığı bir anda kasanın üzerinde yer alan telefonu hızlı bir şekilde alarak gözden kayboldu.

KAYNAK: İHA
İstanbul’da saniyeler içinde telefon çalan hırsızlar kameralara yakalandı

Olay, dün 05.30 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akaryakıt istasyonuna giren bir kişi tezgâha gelerek sigara almak istediğini söyledi. Kasiyer, sigarayı verdikten sonra kısa süreliğine kasadan ayrıldı. Bunu fırsat bilen şahıs, saniyeler içinde masanın üzerinde yer alan telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kasiyerin olayla ilgili şikâyette bulunduğu öğrenildi.

SANİYELER SÜRDÜ

Bir diğer telefon hırsızlığı Gaziosmanpaşa’da yaşandı. Sarıgöl Mahallesi’nde bulunan bir restoranda önceki gün saat 21.40 sularında meydana gelen olayda restorana giren bir şahıs, kasada kimsenin olmamasını fırsat bilerek masadaki telefonu çaldı. Şahsın, telefonu çaldığı sırada arkada bulunan çalışanların fark etmediği olayın ardından şahıs hızlı bir şekilde dükkândan ayrılarak gözden kayboldu. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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