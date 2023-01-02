İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

Sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan sis, akşam saatlerinde de yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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