İstanbul'da sis etkisini sürdürüyor

Sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan sis, akşam saatlerinde de yoğunluğunu arttırdı. Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.