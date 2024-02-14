İstanbul’da şoke eden anlar. Babasının mezarını çekiçle parçaladı

Herkesi şoke eden olay, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’nda meydana geldi.
Y.Ö. isimli bir kadın babasının mezarını çekiçle parçaladı. Kadının babaıs 6 yıl önce kanserden vefat etti.
Kadın babasının mezarına giderek çekiçle babasının mezar taşlarını kırmaya başladı.
Annesiyle ayrılan babası Resul Özkan’ın mezarına zarar veren kadının kardeşlerinin kendinden habersiz mezar yaptırdığı için duruma kızdığı iddia edildi.
Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.
Vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Ekipler kadını gözaltına aldı. İfadesi alınan kadın serbest bırakıldı.