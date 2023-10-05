İstanbul'da taksilere yönelik denetim

İstanbul Kadıköy'de sivil trafik polislerince yapılan denetimde kuralları ihlal eden ticari taksi sürücülerine para cezası kesildi.

KAYNAK: AA
İstanbul'da taksilere yönelik denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde müşteri gibi bindikleri ticari taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini kontrol etti.

Kontrollerde emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 10 sürücüye toplamda 4 bin 360, bir sürücüye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.

Ekipler, zaman zaman araç içerisindeki yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turist müşteri seçip seçmediğini kontrol etti.

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