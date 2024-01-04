İstanbul'da taksiye dev zam. İndi bindi parası şok yaşatacak

DHA'nın haberine göre, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı 8 Ocak’ta yapılacak. Toplantıda İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı da görüşülecek. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi ve taksi dolmuş esnafının zam beklediklerini açıkladı. Aksu, taksicilerin giderlerinin çok arttığını söyledi.

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, “Ocak ayının 8’inde UKOME toplantısı var. Biz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan taksi ve taksi dolmuş ücretlerine en az yüzde 65 zam yapılmasını istedik” diye konuştu.

Aksu, taksicilerin giderlerinin çok yükseldiğini vurguladı. “Birincisi, yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderlerine yüzde 100’ün üzerinde zamlar yapıldı” dedi.

Aksu, “Bu mesleği yapabilmek, İstanbul halkına ve turistlere konforlu, güvenli bir seyahat sağlamak için en az yüzde 65 zam almalıyız. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi yükseltmemiz lazım. Bunun için en az yüzde 65 zam gerekiyor” şeklinde konuştu.

Aksu, “İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olsa bizim için iyi olur. Şu anki fiyatlarla maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100’ün üzeri zamlar yapıldı” dedi.

Aksu, “Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda harcıyoruz, masraflarımız var. Bütün masraflarımıza yüzde 100’ün üzerinde zamlar yapıldı, biz de vatandaşlarımızı düşünerek, aradaki farkı bırakarak en az yüzde 65 zam istiyoruz. Bu bizim zorunlu bir ihtiyacımız, mecburen zam talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ İSTERSEK, HERKES İSTER”

Taksici Okan Turan, “Şu an bence zam yapılırsa işler daha kötü olur, zaten işler çok kötü. Bence zamma gerek yok şu an için, böyle devam etmesi daha iyi” dedi.

Başka bir taksici, “Zam talebimiz var tabii ki, aldığımız bize yetmiyor. İndi-bindi 100 lira, açılış ücretinin 30 lira olması lazım” diye konuştu.

Bir diğer taksi şoförü ise, “Zam talebimiz yok, her işte artık zam talebine ‘dur’ diyelim. Biz istersek, herkes ister” dedi.