İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 59,49 olarak ölçüldü.
Barajlardaki su seviyeleri şu şekilde:- Alibey: %28,08
- Büyükçekmece: %56,23
- Darlık: %61,38
- Elmalı: %64,17
- Istrancalar: %39,67
- Kazandere: %30,85
- Pabuçdere: %41,33
- Sazlıdere: %53,98
- Terkos: %72,82
- Ömerli: %65,11
Bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul'a toplam 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.
Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,68 kilogram oldu. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı 518,73 milyon metreküp olarak kaydedildi.
Dün itibarıyla İstanbul'a verilen toplam su miktarı 3 milyon 245 bin metreküp oldu. Bu suyun 1 milyon 188 bin metreküpü regülatörlerden, 2 milyon 57 bin metreküpü ise barajlardan sağlandı.