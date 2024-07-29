İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi

İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi
Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da barajlardaki su doluluk oranı yüzde 60'ın altına inerek endişe verici seviyelere geriledi.

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 59,49 olarak ölçüldü.

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 2

Barajlardaki su seviyeleri şu şekilde:
- Alibey: %28,08

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 3

- Büyükçekmece: %56,23

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 4

- Darlık: %61,38

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 5

- Elmalı: %64,17

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 6

- Istrancalar: %39,67

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 7

- Kazandere: %30,85

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 8

- Pabuçdere: %41,33

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 9

- Sazlıdere: %53,98

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 10

- Terkos: %72,82

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 11

- Ömerli: %65,11

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 12

Bu yıl Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul'a toplam 319,97 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı ise 654 milyon 82 bin metreküp olarak hesaplandı.

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 13

Yıl boyunca barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 359,68 kilogram oldu. İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme hacmi 868 milyon 683 bin metreküp iken, mevcut su miktarı 518,73 milyon metreküp olarak kaydedildi.

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 14

Dün itibarıyla İstanbul'a verilen toplam su miktarı 3 milyon 245 bin metreküp oldu. Bu suyun 1 milyon 188 bin metreküpü regülatörlerden, 2 milyon 57 bin metreküpü ise barajlardan sağlandı.

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İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. 10 yıldır böylesi görülmedi 15
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