İstanbul’da toplu ulaşıma zam yolda. İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, hayat pahalılığından dolayı ulaşım esnafının yaşayamaz durumda olduğunu söyleyerek, İstanbul'da toplu ulaşıma zam geleceğini duyurdu.

Cumhuriyet'ten Beste Çelik'e konuşan Gökce hayat pahalılığının geldiği noktadan dolayı ulaşım esnafının zor durumda kaldığını söyleyerek toplu ulaşıma zam yapılması konusunu gündeme getireceklerini söyledi.

"BENZER KENTLERİN YARI ÖLÇEĞİNDE TAKSİ SAYISINA SAHİBİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi projesini hatırlatan Gökce, şunları söyledi;

"Bu bin 803 tane minibüs tane trafiğe katılırsa sayı yüzde 10 artar, can suyu olur, yetmez ama iyi olur. Şu anda 500 civarındaki taksimiz dönüşmüş vaziyette. Yaz ayları sonrasında sayının artacağını, yıl çıkmadan da bitireceğimizi düşünüyoruz. Bu yüzde 30 daha pahalıya hizmet veriyor. Vatandaşlardan olumlu dönüşler oldu. Dünyadaki benzer kentlerle kıyaslandığımızda taksi sayımız az. Benzer kentlerdekinin yarı ölçeğine sahip taksi sayısına sahibiz."

ULAŞIM ZAMMI GÜNDEMDE

Akaryakıt zamlarının ardından İstanbul’da toplu ulaşıma zam geleceğini ilk kez duyuran Gökce, “Hayat pahalılığının geldiği nokta hem taksi esnafını hem de tüm ulaşım esnafını yaşayamaz hale getirmiş vaziyette. Dolayısıyla önümüzdeki UKOME’de ulaşıma bir de zam söz konusu olacak. Bizimki zam, başka kurumlarınki güncelleme oluyor. Ben doğru ifadesiyle çekinmeden söyleyeyim. Tüm ulaşım unsurları için istediğimizden değil, mecburen zam teklifini getireceğiz" diye konuştu.