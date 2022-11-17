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İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

İstanbul genelinde akşam mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 18:31
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İstanbul'da trafik kilit. Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
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Mesaiden sonra başlayan trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) cep trafik uygulamasına göre saat 17.53 itibarıyla yüzde 90 olarak ölçüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğun seyrediyor. TEM Otoyolu'nda Gaziosmanpaşa'dan Avcılar'a kadar trafik yoğunluğu gözlenirken, O-3 Otogar bağlantı yolunda da trafik yavaş ilerliyor.

Avcılar Parseller'de yoğunlaşan trafik, Büyükçekmece'ye kadar ağır seyrediyor. Ankara istikametinin ise karşı yola göre daha akıcı olduğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışı ile Maltepe arasında karşılıklı olarak trafik çok yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantısından başlayan yoğunluk, Çamlıca gişelerine kadar devam ediyor. TEM Ümraniye mevkisi ile köprü girişlerinde de yine trafik yoğunluğu mevcut.

Yenisahra'dan Maltepe'ye kadar trafik yoğun seyrederken, Maltepe ve Tuzla arasında sahil şeridinde yoğunluk gözlenmiyor.

Şile Yolu, Tepeüstü-Üsküdar yönünde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, hafif şekilde etkili olan yağış sebebiyle ıslanan yollarda meydana gelen hasarlı trafik kazaları da yoğunluğu artırıyor. (AA)

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