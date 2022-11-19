Ehliyetine el konulan sürücü uyanıklı yaptı ama drone kameraya yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde, bir araç sürücüsünün trafik levhalarına uymayarak aracını yol kenarına park ettiği belirlendi.

Sürücüsünün yolcu koltuğunda oturan kadın ile yer değiştirdiği tespit edilen araç, uygulama noktasında durduruldu.

Daha önce sürücü belgesinin alındığı anlaşılan sürücüye, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 lira, trafik levhalarına uymamaktan 196 lira, araç sahibine ise 3 bin 674 lira olmak üzere toplam 7 bin 544 lira cezai işlem uygulandı.

İlçe genelinde yapılan denetimlerde indirme bindirme kuralına uymadığı belirlenen toplu taşıma aracı sürücüsüne 196 lira, trafik levhalarına uymadıkları belirlenen 6 sürücüye toplam 1176 lira, kask kullanmadığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne 196 lira ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücüye 196 lira ceza kesildi.

Uygulamalarda toplam 9 bin 112 lira cezai işlem yapıldı.