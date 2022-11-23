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Trafikteki araç sayısı açıkladı. İşte otomobil minibüs kamyon sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu, ülkedeki araç sayıları ve satış rakamlarıyla ilgili veriyi açıkladı. Buna göre Türkiye'de trafikteki araç sayısı 26 milyon 229 bin 1 oldu. Trafikte otomobil sayısı 14 milyon 163 bin 66 kayıtlara geçti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 11:04
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TÜİK açıkladı. İşte trafikteki araç sayısı. Kaç otomobil kaç kamyonet var

Trafikteki araç sayısı açıkladı. İşte otomobil minibüs kamyon sayısı
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Türkiye İstatistik Kurumu trafikteki araç sayısı ve satışları  içeren verileri açıkladı.Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %42,8'ini otomobil, %30,7'sini motosiklet, %16,0'ını kamyonet, %6,7'sini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %15,2, kamyonette %14,1, özel amaçlı taşıtta %11,0, otomobilde %10,0, otobüste %5,6, traktörde %3,5 artarken motosiklette %15,9 ve kamyonda %14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,5 arttı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %61,3, otobüste %28,3, kamyonette %24,0, kamyonda %16,0, traktörde %14,5, otomobilde %0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda %25,7 ve minibüste %7,8 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 26 MİLYON 229 bin 1 

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'İN VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DEKİ OTOMOBİL KAMYON KAMYONET VE OTOBÜS MİNİBÜS SAYISI ŞÖYLE

Otomobil:14 milyon 163 bin 66

Kamyonet:4 milyon 228 bin 69

Motosiklet:4 milyon 65 bin 495

Traktör:2 milyon 72 bin 91

Kamyon:918 bin 15

Minibüs:498 bin 351

Otobüs:209 bin 832

EKİM'DE 762 bin 921 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,6'sını otomobil, %16,8'ini kamyonet, %8,1'ini motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,6'sını kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EKİM'DE 43 BİN 819 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,8'i Fiat, %10,9'u Renault, %8,1'i Volkswagen, %7,1'i Hyundai, %6,8'i Dacia, %5,2'si BMW, %5,0'ı Skoda, %4,3'ü Mercedes-Benz, %4,3'ü Opel, %3,9'u Toyota, %3,8'i Kia, %3,8'i Peugeot, %3,7'si Honda, %3,3'ü Citroen, %3,0'ı Audi, %1,7'si Volvo, %1,6'sı Ford, %1,3'ü Nissan, %1,0'ı Cupra, %1,0'ı Suzuki ve %3,2'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLAR DAHA FAZLA SATILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %70,4'ü benzin, %17,8'i dizel, %8,5'i hibrit, %2,1'i LPG ve %1,2'si elektriklidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 adet otomobilin ise %37,0'ı dizel, %35,2'si LPG, %26,5'i benzin yakıtlı olup, %1,0'ı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Türkiye ile yurtdışındaki fiyatlara ilişkin karşılaştırmalar ve alım gücü kıyaslarıyla ilgili videolar gündem olmaya devam ediyor.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %31,9'u 1300 ve altı, %27,3'ü 1401-1500, %24,1'i 1301-1400, %9,2'si 1501-1600, %5,5'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 182 bin 74'ü beyaz renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %40,1'i beyaz, %28,4'ü gri, %11,5'i mavi, %7,5'i siyah, %7,2'si kırmızı, %2,7'si turuncu, %1,4'ü yeşil, %0,7'si kahverengi ve %0,6'sı sarı renklidir.

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