Trafikteki araç sayısı açıkladı. İşte otomobil minibüs kamyon sayısı

Türkiye İstatistik Kurumu trafikteki araç sayısı ve satışları içeren verileri açıkladı.Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %42,8'ini otomobil, %30,7'sini motosiklet, %16,0'ını kamyonet, %6,7'sini traktör, %2,9'unu kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %15,2, kamyonette %14,1, özel amaçlı taşıtta %11,0, otomobilde %10,0, otobüste %5,6, traktörde %3,5 artarken motosiklette %15,9 ve kamyonda %14,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %19,5 arttı



Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %61,3, otobüste %28,3, kamyonette %24,0, kamyonda %16,0, traktörde %14,5, otomobilde %0,6 artarken özel amaçlı taşıtlarda %25,7 ve minibüste %7,8 azaldı.





TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 26 MİLYON 229 bin 1



Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,0'ını otomobil, %16,1'ini kamyonet, %15,5'ini motosiklet, %7,9'unu traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK'İN VERİLERİNE GÖRE TÜRKİYE'DEKİ OTOMOBİL KAMYON KAMYONET VE OTOBÜS MİNİBÜS SAYISI ŞÖYLE

Otomobil:14 milyon 163 bin 66

Kamyonet:4 milyon 228 bin 69

Motosiklet:4 milyon 65 bin 495

Traktör:2 milyon 72 bin 91

Kamyon:918 bin 15

Minibüs:498 bin 351

Otobüs:209 bin 832

EKİM'DE 762 bin 921 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %65,6'sını otomobil, %16,8'ini kamyonet, %8,1'ini motosiklet, %4,2'sini traktör, %2,6'sını kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



EKİM'DE 43 BİN 819 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,8'i Fiat, %10,9'u Renault, %8,1'i Volkswagen, %7,1'i Hyundai, %6,8'i Dacia, %5,2'si BMW, %5,0'ı Skoda, %4,3'ü Mercedes-Benz, %4,3'ü Opel, %3,9'u Toyota, %3,8'i Kia, %3,8'i Peugeot, %3,7'si Honda, %3,3'ü Citroen, %3,0'ı Audi, %1,7'si Volvo, %1,6'sı Ford, %1,3'ü Nissan, %1,0'ı Cupra, %1,0'ı Suzuki ve %3,2'si diğer markalardan oluştu.



Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 9 bin 902 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı



Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %1,1 artarak 1 milyon 9 bin 902 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %13,3 azalarak 29 bin 559 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 980 bin 343 adet artış gerçekleşti.

BENZİNLİ ARAÇLAR DAHA FAZLA SATILDI

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %70,4'ü benzin, %17,8'i dizel, %8,5'i hibrit, %2,1'i LPG ve %1,2'si elektriklidir. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 157 bin 691 adet otomobilin ise %37,0'ı dizel, %35,2'si LPG, %26,5'i benzin yakıtlı olup, %1,0'ı elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Türkiye ile yurtdışındaki fiyatlara ilişkin karşılaştırmalar ve alım gücü kıyaslarıyla ilgili videolar gündem olmaya devam ediyor.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı





Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %31,9'u 1300 ve altı, %27,3'ü 1401-1500, %24,1'i 1301-1400, %9,2'si 1501-1600, %5,5'i 1601-2000, %0,8'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 182 bin 74'ü beyaz renklidir



Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 454 bin 332 adet otomobilin %40,1'i beyaz, %28,4'ü gri, %11,5'i mavi, %7,5'i siyah, %7,2'si kırmızı, %2,7'si turuncu, %1,4'ü yeşil, %0,7'si kahverengi ve %0,6'sı sarı renklidir.