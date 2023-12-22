İstanbul'da vapur seferleri iptal

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tuncay Özülü
İstanbul'da vapur seferleri iptal
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeni ile şehir hatlarına ait bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları vatandaşların hayatını olumsuz etkilediği gibi vapur seferlerinin de iptal edilmesine neden oldu.

Şehir Hatlarının internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki vapur seferleri ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.

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MGM tarafından İstanbul özelinde yapıla açıklamada hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği açıklanırken, akşam saatlerinde özellikle şehrin doğu bölgesinde yerel yağışların kuvvetli olacağı belirtildi.

Ayrıca yine MGM tarafından yapılan uyarıda yağış anında kuvvetli rüzgara karşın vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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