İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı

Arnavutköy’de 8 kişilik mülteci grubu, VİP taksilerle ormanlık alana bırakıldı. Görüntüleri inceleyerek olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 taksi sürücüsünü gözaltına aldı.

İstanbul'da VİP taksiyle sığınmacı sevkiyatı

İHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Cuma akşamı Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde yaşandı. İki VİP taksi, Mavigöl mevkiinde 8 kişilik mülteci grubunu ormanlık alana bıraktı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerini inceleyerek taksilerin plakasını belirledi.

Ekipler Yasin T. ve Ersal A. isimli taksi sürücülerini evlerinde gözaltına aldı. Taksiciler ifadelerinde mobil uygulama üzerinden çağrıldıklarını, Aksaray’da bir otelden aldıkları müşterileri Bolluca Mahallesi’nde ormanlık alana getirdiklerini söyledi.

“Göçmen Kaçakçılığı” suçlamasıyla haklarında işlem yapılan taksiciler, adliyeye sevk edildi.

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