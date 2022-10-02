2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı

Meteoroloji’nin uyarısının ardından İstanbul’da yağmur aniden bastırdı, gök gürledi.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 10:30
Takip Et

İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı

İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için sağanak uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da ise şimşekler çaktı gök gürledi

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. 

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Meteoroloji sabahın erken saatlerinde sosyal medya hesabıdan şu duyuruyu yapmıştı:

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğindensel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
3
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
4
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿ Bakan Soylu ''Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler'' demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
5
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
6
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
7
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿23 terörist etkisiz hale getirildi
﻿23 terörist etkisiz hale getirildi
﻿23 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Türkiye'nin kendisi baştan sona sanattır
﻿Türkiye'nin kendisi baştan sona sanattır
﻿Türkiye'nin kendisi baştan sona sanattır
﻿Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
﻿Ankara Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı
﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
﻿Malatya Kuluncak SYDV temizlik işçisi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.