Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporune göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Bugün ise Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce için Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nin tamamında da etki gösterecek.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabındna açıklama yaparak şöyle dedi:

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğindensel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



MARMARA

Yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.