2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, hava sıcaklıkları düşecek ve Marmara ve Karadeniz kıyılarınca boyunca yağışlar etkisini gösterecek.

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 07:37
Takip Et

Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi

Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporune göre, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Bugün ise Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce için Sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yağışlar İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nin tamamında da etki gösterecek.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 2 Ekim Pazar günü öğle saatlerinden itibaren Ankara çevrelerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabındna açıklama yaparak şöyle dedi:

Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğindensel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarında, gece Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor.

İç kesimlerde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


MARMARA
Yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevreleri ile Bolu'nun kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
3
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
﻿Ayasofya Stadı'nın açılışında kemençe çalıp horon teptiler. Başlarında da baş faşist vardı
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
4
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
﻿Astsubay Yusuf Ataş Pençe-Kilit operasyonunda şehit oldu. Vasiyeti yürekleri dağladı
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
5
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi AKP'ye çağırdı
﻿ Bakan Soylu "Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler" demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
6
﻿ Bakan Soylu
﻿ Bakan Soylu "Mersin'deki teröristler motorlu paraşütle 12 saatte geldiler" demişti. CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Soylu'ya yanıt geldi
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
7
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
﻿Rusya Avrupa’da bir ülkenin daha gazını kesti. Kriz derinleşiyor
﻿Beylikdüzü’nde otoparka silahlı saldırı. Bir kişi ve bir köpek yaralandı
﻿Beylikdüzü’nde otoparka silahlı saldırı. Bir kişi ve bir köpek yaralandı
﻿Beylikdüzü’nde otoparka silahlı saldırı. Bir kişi ve bir köpek yaralandı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka işçi alacak
﻿Muğla Bağyaka işçi alacak
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
﻿Pakistan'da eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.