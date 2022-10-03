3 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyoruz. Meteoroloji yer ve tarih verdi

Soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyoruz. Meteoroloji yer ve tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak ve güneşli günler geride kaldı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 01:58
Takip Et

Meteoroloji yeni başlayan hafta için yağış uyarısında bulundu

Soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyoruz. Meteoroloji yer ve tarih verdi
+
Aa
-

Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahminler arasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, güzel ve güneşli günler geride kalıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşerek, güneşli günler, yerini yağışlara bırakacak. 

AKSAKLIKLAR KONUSUNDA UYARI...

Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi ve İç Anadolu, kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar konusunda uyarıldı. Karadeniz'de kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi. 

Bilhassa rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı. 

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yeni hafta itibarıyla düşüyor.

İSTANBUL'DA 3 GÜNLÜK SAĞANAK

İstanbul'a parçalı çok bulutlu olması ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi tahmin ediliyor. 

Başkent Ankara'da yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
2
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
3
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
4
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e şok sözler: Sonun hiç iyi değil
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
5
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
7
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿ABD'li hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Bakan Koca'dan kutlama geldi
﻿ABD'li hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Bakan Koca'dan kutlama geldi
﻿ABD'li hemşire Kars'ta ameliyat oldu. Bakan Koca'dan kutlama geldi
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.