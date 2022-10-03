Soğuk ve yağışlı bir haftaya giriyoruz. Meteoroloji yer ve tarih verdi

Yeni haftada hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahminler arasında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, güzel ve güneşli günler geride kalıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşerek, güneşli günler, yerini yağışlara bırakacak.

AKSAKLIKLAR KONUSUNDA UYARI...

Marmara'nın Güneydoğusu, İç Ege, göller yöresi ve İç Anadolu, kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar konusunda uyarıldı. Karadeniz'de kuvvetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bilhassa rüzgarın sebep olabileceği ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

Pazartesi günü öğle saatlerine kadar orta ve Doğu Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıkları yeni hafta itibarıyla düşüyor.

İSTANBUL'DA 3 GÜNLÜK SAĞANAK

İstanbul'a parçalı çok bulutlu olması ve 3 gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkisini göstermesi tahmin ediliyor.

Başkent Ankara'da yağışın Çarşamba günü kendini göstereceği tahmin ediliyor.