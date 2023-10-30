İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ferhatpaşa Mahallesi'nde yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturmada kimlikleri tespit edilen şüphelilerin Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafeyi depo olarak kullandıkları belirlendi.

Söz konusu kafeteryayı yakın takibe alan emniyet ekipleri, şahısların ticaret esnasında uyuşturucu maddeleri ve silahları depodan çıkararak satışını gerçekleştirdiklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yasa dışı silah ticareti yapıldığı sırada 25 Ekim’de baskın düzenlendi. Operasyonda Z.C.U., Ö.K. ve R.K. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Depo olarak kullanılan kafeteryanın farklı bölümlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 1 havalı tabanca, 1 balistik çelik yelek, 1 susturucu, ele geçirilen silahlara ait çok sayıda mermi ile 1 kilo civarında uyuşturucu madde ele geçirildi.



SERBEST KALDILAR

Operasyonda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlıların geriye dönük GBT sorgulamasında “kasten yaralama”, “6136 Sayılı Kanun'a muhalefet” ve “TCK 191” gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin tamamlanması ile bir gün sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.