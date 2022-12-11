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Satamadan yakayı ele verdi! Jandarmadan tarihi eser operasyonu

İstanbul'da yasadışı yollarla temin edilen Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve takılardan oluşan 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere müşteri arayan şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 11:36
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İstanbul'da yasadışı yollarla temin edilen Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait sikke ve takılardan oluşan 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi. Satamadan yakayı ele verdi

Satamadan yakayı ele verdi! Jandarmadan tarihi eser operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirsiz bir şüphelinin yasadışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Şüphelinin Eyüpsultan'da yaşadığı belirlendi. Jandarma ekipleri, tarihi eserlere müşteri arayışında olan şüpheliyi suçüstü yakalamak için yakın takibe aldı. Elindeki tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda; 2 bin 950 sikke, 392 obje, 8 ok ucu, 7 yüzük, 3 küpe ile 3 kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 368 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım-satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi. Roma, Bizans ve islami dönemlere ait olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı. Yakalanan M.Y. isimli şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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