İstanbul’da yeni metro hattı açıldı. 31 Mart’a kadar ücretsiz

Kaynak: TRTHaber
İstanbul’da yeni metro hattı açıldı. 31 Mart’a kadar ücretsiz
Arnavutköy - İstanbul Havalimanı yeni metro hattı bugünden itibaren hizmete açıldı.

Yeni metro hattının açılış törenine katılım sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattında seferlerin 31 Mart tarihine kadar ücretsiz olacağını duyurdu.
14 kilometre uzunluğundaki yeni metro hattında, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere toplam 4 istasyonu bulunuyor.
Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası ulaşım 8 dakikaya kadar düşecek.
Yeni metro hattı diğer hatlara da bağlantılı olacak şekilde planlandı. Arnavutköy-Göktürk arası ulaşım süresi 20 dakikaya, Arnavutköy-Kağıthane arası ise 32 dakikaya kadar düşecek.

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