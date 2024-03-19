Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor

Kaynak: AA
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yarın seferler başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda, 31 Mart Pazar gününe kadar bu hatta seyahatlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın bu yeni bölümünün açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yoluyla katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı açıklamada, İstanbul için gerçekleştirilen projelerin gurur verici olduğunu ve verilen sözlerin tutulduğunu belirtti.

Ayrıca, Bakan Uraloğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, açılış öncesi kontrol merkezini ziyaret etti ve açılış sonrası hattın ilk seferini yaptı.

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ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI NEREDE?

Arnavutköy-İstanbul havalimanı metro hattı; Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan meydana geliyor.

Arnavutköy'deki duraktan sonraki istasyon ise ilçeye bağlı Taşoluk Mahallesi'nde olacak.

Bu durağın ardından ise İstanbul Havalimanı Kargo istasyonu gelecek.

İstanbul Havalimanı Terminal durağı ise bu hattın son durağı olacak.

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