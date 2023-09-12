İstanbul’da yerel seçimler için taşınıyor. Şok iddia

AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde az farkla kazanabildiği Üsküdar’da, önümüzdeki yerel seçimler için seçmen taşıması yapıldığını iddia edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da yerel seçimler için taşınıyor. Şok iddia

AKP’nin 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için, 2019 yerel seçimlerinde az farkla kazandığı Üsküdar’da seçmen taşıması yapıldığı iddia edildi.

Avukat Onur Cingil, bir mahallede 300 kişilik seçmen artışı olduğunu gördüğünü iddia etti.

Cumhuriyet TV’de açıklama yapan Avukat Onur Cingil; “Üsküdar Belediyesi’ndeki kaynaklarını dile getiren Cingil, “Üsküdar Belediyesi içerisinde işini namusuyla yapan haktan, hukuktan, hakkaniyetten yana, Allah korkusu olan insanlar var. Dolayısıyla bu noktada, bizim Üsküdar’da özellikle hukukçu kimliğimizle bizlerle iletişim kuran insanlardan edindiğimiz bilgi ile net bir tabloya ulaştık. Muhtarlarla konuştum, bir mahallede çok kısa süre içerisinde yaklaşık 300 kişilik hızlı bir seçme artışının olduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

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“20 BİN KİŞİLİK BİR AKTARIM DÜŞÜNÜYORLAR”

Edindiği sayısal verileri paylaşan Cingil, “20 bin civarında kendilerine bir hedef koymuşlar ve bir aktarım düşünüyorlar. Belediyede 3 binin biraz üstünde bir çalışan sayısı var. Herkes evine, eşine dostuna 4’er 5’er kişi yerleştirse zaten 15 bin rakamına çok rahat ulaşılır ki 2019’da AKP 9 bin, 2014’te de 7 bin oyla Üsküdar Belediyesi’ni kazandı” açıklamasında bulundu.

“YSK’YE GEREKLİ BAŞVURULARI YAPACAĞIM”

Hukuki yollara başvuracağının altını çizen Cingil, “İstanbul’un 39 ilçesindeki AKP’li belediyelerde de yapılıyor, biliyoruz. Onları da uyarıyorum, herkesi seçimlerde adilane bir şekilde mücadele etmeye davet ediyorum. Rüşvetin belgesi olmaz, ancak suç üstünde belgesi olabilir. Elimde bir tane liste var, bu liste çoğalırsa ve belgeler artarsa gerek YSK gerek savcılık nezlinde gerekli başvuruları yapacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

10 BİN OYDAN AZ FARK VARDI

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP adayı yüzde 48,25 oy alırken, CHP adayı Ahmet Kılıç ise yüzde 45,48 oranında oy aldı.

159 bin 320 seçmenden oy alan Hilmi Türkmen ile 150 bin 188 oy alan Ahmet Kılıç arasında 9 bin 132 oy fark vardı.

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