DEVA Partisi’nden yerel seçim çıkışı: Seçmen iktidarı çok ağır bir şekilde cezalandıracak

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den dikkat çeken yerel seçim çıkışı geldi. Şahin, seçmenin iktidar partisini yerel seçimlerde çok ağır bir biçimde cezalandıracağı değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
DEVA Partisi’nden yerel seçim çıkışı: Seçmen iktidarı çok ağır bir şekilde cezalandıracak

Türkiye’de yerel seçimler yaklaşırken siyasetin gündeminde de ittifaksız seçimler tartışması yaşanıyor.

Millet İttifakı’nın oluşturan partilerin seçimlerde kendi adaylarıyla girecekleri yönünde yaptıkları açıklamalar sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Millet İttifakı’nın kazandığı büyükşehir belediyelerinin durumu sıkça tartışılıyor.

Son olarak DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’den dikkat çeken yerel seçim açıklaması geldi.

“SEÇMEN İKTİDARI ÇOK AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRACAK”

İdris Şahin, AKP, CHP ve İYİ Parti İstanbul’da adaylarını çıkarsa dahi seçmenin gereğini kesinlikle yapacağını belirterek, seçmenin önümüzdeki yerel seçimlerde iktidarı da cezalandıracağını söyledi.

Şahin, “Özellikle bilin, seçmen bu iktidarı yerel seçimlerde cezalandıracak, hem de çok ağır bir şekilde cezalandıracak bunu hep birlikte göreceğiz. Şu anda mevcut elinde bulunan bir kısım belediyeleri de kaybedecek iktidar partisi” ifadesini kullandı.

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