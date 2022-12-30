İstanbul'da, yılbaşı öncesi alkol denetimleri sürüyor

(DHA) - İstanbul’da polis, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yılbaşı öncesi, özellikle sahte içki satışının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı.

Şişli ve Kadıköy’de alkol satışı yapılan mekanlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde bandrol kontrolü yapılırken, işletme ruhsatları ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.