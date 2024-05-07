Federasyon 4 puan silme cezası verdi. Küme düşme hattına gerilediler

İngiltere Premier Lig yönetimi mali kuralların iptal edildiği gerekçesiyle Nottingham Forest’a 4 puan silme cezası vermişti.

İngiliz ekibinden karara karşı yapılan itirazı değerlendiren Bağımsız Temyiz Kurulu kararın onandığını açıkladı.

4 puanın silinmesinin kesinleşmesi ile beraber Premier Lig’in bitimine 2 hafta kala Nottigham Forest küme düşme hattının 3 puan üstün de yer aldı.

2021-2022 sezonunun sonunda Premier Lig’e yükselen ve o zamandan beri 43 futbolcu transfer eden İngiliz ekibi 250 milyon sterlin harcadı.