İstanbul'daki domuz bağı cinayeti ile ilgili Emniyet'ten açıklama

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu M.T.Khan olduğunu ve ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Yangının Khan'a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'in açıklaması şu şekilde:

24.05.2023 tarihinde saat 21.05 sıralarında Esenler ilçesi Kemer Mahallesinde bir ikamet adresinde yangın çıktığı bilgisi edinilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince belirlenen adrese geçilmiştir.

İkamet adresinde çıkan yangın itfaiye unsurları tarafından söndürülmüş, adreste yapılan incelemelerde kimlik bilgileri tespit edilen M.T.K. isimli şahsın, ayakları bağlı halde yerde yatar vaziyette olduğu görülmüştür. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

Bazı ulusal kanallar ve internet sitesi haberlerinde “Domuz Bağı Cinayeti” şeklinde yer alan içerikler gerçeği yansıtmamaktadır.