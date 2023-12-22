İstanbul'daki görünmeyen tehlike görünür hale geldi. Profesörden kritik maske uyarısı

İstanbul’un Esenyurt ve Göztepe ilçelerinde hava kirliliği artıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre, bu iki ilçede son dönemde hava kalitesi düştü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'da son günlerde yoğun sis ve pus oluşmasının nedenlerini ve sonuçlarını anlattı.

Kentteki sis ve pus, bazı bölgelerde havayı daha da kirletiyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin

Toros, “Hava kirliliğinin kısmen arttığını görüyoruz. Havanın kirli olduğu yere gitmeyin ya da maske takın” uyarısında bulundu.

Toros, “Yüksek basınç alanları, hem sis hem pus oluşumuna hem de hava kirliliğinin artmasına yol açıyor. Özellikle Esenyurt ve Göztepe bölgelerinde hava kirliliği kısmen arttı. Bu havada asılı su zerrecikleri var. Bu, halk tarafından hava kirliliği olarak algılanabilir. Ama biz bakanlık ve belediyenin gözlemlerine göre, bu zerreciklerin kirletici olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

Toros, sis ve pusu ile birlikte hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini de belirterek, “İstanbul'da araç sayısı 5 milyonu aştı. Konutlar ısınma amaçlı yakıt kullanıyor. Mahalle aralarında katı yakıt kullanan konutlar da var. Sanayi tesisleri de havayı kirletiyor. Bu kirleticiler, yüksek basınç alanında yeryüzünde birikiyor ve havanın kalitesini düşürüyor. Tarihte böyle durumlarda binlerce insan hayatını kaybetti. 90'lı yıllarda İstanbul'da katı yakıt kullanımı daha yaygındı. Eğer doğalgaza geçmeseydik, dün İstanbul'da kirli sis oluşacaktı. Bu da sağlığımızı olumsuz etkileyecekti” diye konuştu.

Toros, havanın kalitesinin renklerle ifade edildiğini ve yeşilden kahverengine doğru gittikçe kirliliğin arttığını söyledi.

Özellikle kirli hava konusunda hassasiyeti olan kişilerin meteorolojik verileri takip etmesi gerektiğini vurgulayan Toros, “Yüksek basınç alanı ve rüzgarsız hava bir hafta devam ederse, hava kirliliği daha da artabilir. Bu durumda, dış ortam faaliyetlerini kısıtlamalıyız. Hava kalitesine karşı hassasiyetiniz varsa, maske takarak daha temiz hava soluyabilirsiniz. Ama benim önerim, ihtiyacınız yoksa hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlere gitmeyin. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın web sitesine bakarak, hangi bölgelerde hava kirliliği olduğunu görebilirsiniz. O bölgelerdeki işinizi erteleyebilirseniz erteleyin, o bölgeye gitmeyin. Ama gitmeniz gerekiyorsa, sağlık sorununuz varsa, maske takarak kirli havayı solumaktan kaçının. Tabii bu da solunum konforunuzu azaltacaktır” dedi.

Toros, son olarak hava kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Tesislerimizden çıkan kirleticileri en aza indirmeliyiz. Araçlarda dur-kalkı azaltacak şekilde trafiği düzenlemeliyiz. Mümkünse paylaşımlı araç kullanmalıyız. Toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. Böylece atmosfere daha az kirletici salmış oluruz. Tedbirli olmak ve tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.”

Bu arada, hava kalitesini gösteren sistem verilerine göre, 21 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Göztepe, Kağıthane ve Aksaray'ın turuncu renkte olduğu görüldü.

Turuncu renk, havanın "hassas" olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.