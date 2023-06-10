İstanbul'daki tarihi final öncesi yangın paniği

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangının dumanı, Atatürk Olimpiyat Stadı'na ulaştı.

İstanbul'daki tarihi final öncesi yangın paniği

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın dumanı, Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan da görüldü.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler tüm binayı sardı.

Manchester City ile Inter'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın üzerinde, yangından kaynaklı duman da görüldü.

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