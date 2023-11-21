Irak'ın Taçsız Kraliçesi kimdir? Üç unvanı aynı anda taşıyan ilk isim

Irak’ın taçsız kraliçesi Gertrude Bell, kadın, ajan ve tarihçi unvanını taşıyan ilk kişidir. İşte detaylar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Irak'ın Taçsız Kraliçesi kimdir? Üç unvanı aynı anda taşıyan ilk isim

Aktüel Tarih Dergisi'nde yer alan bilgilere göre, Gertrude Bell, Irak’ın taçsız kraliçesi olarak bilinir. Bell; kadın, ajan ve tarihçi unvanını kullanan ilk insandı.

Gertrude Bell, 14 Temmuz 1968 yılında Newcast'le'da dünyaya geldi. Dil öğrenmeye yatkındı, eğitim hayatı boyunca Fransızca, Almanca, Latince, Grekçe, İtalyanca ve İspanyolca öğrendi.

Onun gözünde İngiltere'nin temsil ettiği Batı medenileşmeyi; Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türklerin temsil ettiği Doğu ise geriliği temsil ediyordu.

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Her ne kadar Türkler hakkındaki fikirleri daha sonra değişse de, Gertrude, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine birkaç farklı devletin ortaya çıkması gerektiğine inanıyordu. Eğitimini müteakip önce Bükreş'te kalan Gertrude Bell, 1889 yılı başında Osmanlı başkenti İstanbul'a geldi.

1899 yılında Kudüs'e giden Gertrude, ilk kez Osmanlı İmparator- luğu'nun Arapça konuşulan vilayetlerine girdi. Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını gezdi. Buralarda aşiretleri, yaşam şekillerini, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sorunlu bölgeleri, Dürzilerle yaşanan çatışmaları, arkeolojik kazı bölgelerini öğrenen Gertrude, gezi sonunda Kudüs'e döndü ve oradan da Londra'ya gitti.

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Arapçanın fasih ve lehçe kullanımlarını neredeyse ana dili gibi öğrenmişti. Bu bilgiyi aşiretlerle diyalog kurmakta ve onları İngiltere’nin çıkarlarını hazır hale getirmekte kullandı.

Bell’in en önemli özelliği Orta Doğu’nun sınırlarını çizmekle birlikte Mekke Emiri Hüseyin’in oğlu Faysal’ın Irak Kralı olması ve İngiltere’ye bağlı kalma sürecini yönetmesidir.

Faysal’ın kral olmasında oynadığı rol nedeniyle Gertrude Bell de Irak’ın Taçsız Kraliçesi olarak anıldı.

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