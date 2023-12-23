İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkiyatı. 2 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Bursa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Uyuşturucuyu taşıyanları tespit edebilmek için teknik takip başlatan ekipler, İstanbul’dan otomobille yola çıkan S.A. ile yanında bulunan M.Ü.’nün uyuşturucu taşıdığını tespit etti.
80 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelileri fiziki takibe alan polis ekipleri, İnegöl ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphelilerin yaklaştığı sırada bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, S.A. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, 80 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.