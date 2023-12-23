İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkiyatı. 2 gözaltı

Kaynak: DHA
İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkiyatı. 2 gözaltı
İstanbul'dan Bursa’ya otomobille kokain taşıdığı tespit edilen S.A. ile yanında oturan M.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul’dan Bursa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Uyuşturucuyu taşıyanları tespit edebilmek için teknik takip başlatan ekipler, İstanbul’dan otomobille yola çıkan S.A. ile yanında bulunan M.Ü.’nün uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

80 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelileri fiziki takibe alan polis ekipleri, İnegöl ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphelilerin yaklaştığı sırada bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, S.A. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Polis ekipleri tarafından otomobilde yapılan aramada, 80 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

istanbuldan-bursaya-otomobille-uyusturucu-sevkine-2-gozalti-6974-dhaphoto1.jpg

istanbuldan-bursaya-otomobille-uyusturucu-sevkine-2-gozalti-6974-dhaphoto2.jpg

istanbuldan-bursaya-otomobille-uyusturucu-sevkine-2-gozalti-6974-dhaphoto3.jpg

Son Haberler
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı Gündem
Bingöl- Erzurum kara yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle tıkandı
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler Gündem
ATM önünde pusu. Para çekerken başında vurup öldürdüler
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti Spor
Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı Gündem
Bingöl’de kaza. 1 ölü, 4 yaralı
Bab-ı Ali'nin efsane İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula vefat etti Gündem
Bab-ı Ali'nin efsane İstihbarat Şefi Mehmet Ali Yula vefat etti
Kardeşini felç bırakan adamı 13 yıl sonra öldürdü Gündem
Kardeşini felç bırakan adamı 13 yıl sonra öldürdü
Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi Dünya
Kırgız-Tacik sınırında 11,88 kilometresi daha belirlendi