İstanbullular dikkat. Bu bölgelerde elektrikler kesilecek

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu.

İstanbullular dikkat. Bu bölgelerde elektrikler kesilecek

İstanbul’da elektriklerin kesileceği öğrenildi. Bu ilçelere elektrik verilmeyeceği açıklandı.

İŞTE O İLÇELER:

NO: 34972523

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk bölgelerinde 06/08/2023 09:30:00 - 06/08/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971468

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 06/08/2023 09:30:00 - 06/08/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34972526

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 06/08/2023 10:30:00 - 06/08/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971493

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah HAMAMÖZÜ sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY, YİĞİTTÜRK sk bölgelerinde 06/08/2023 11:00:00 - 06/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971624

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah SÜHEYLA sk bölgelerinde 06/08/2023 11:30:00 - 06/08/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971440

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 06/08/2023 13:00:00 - 06/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34971624

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah SÜHEYLA sk bölgelerinde 06/08/2023 11:30:00 - 06/08/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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NO: 34971440

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 06/08/2023 13:00:00 - 06/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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