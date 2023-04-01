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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Bağcılar'da yarın gerçekleştirilecek açılış programı dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi..

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 21:36
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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Bağcılar Meydan'da düzenlenecek program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak, Bağcılar merkez 674. Sokak (Bağcılar Caddesi 674. sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası), Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar Meydan arası) ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler, Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak, 897. Sokak ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler."

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, Mehmet Akif Bulvarı, Osman Gazi Caddesi, Esenler Caddesi, Bağcılar-İstanbul Caddesi kullanılabilecek. (AA)

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