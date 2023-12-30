İstanbullular dikkat. Yılbaşında bu yollar kapatılacak

İstanbul Valiliği, İstanbul’da yılbaşı önlemleri kapsamında geçici olarak bazı ilçelerdeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak olan yolları ve alternatif yolları açıkladı.

İşte İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2023-2024 yılbaşı önlemleri kapsamında ulaşıma kapatılacak yollar ve alternatif cadde ve sokaklar;

BEYOĞLU - KAPATILACAK SAAT: 14.00

İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti, Tak-ı Zafer Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, Hamalbaşı Caddesi kesişimi ulaşıma kapalı olacak.

Beyoğlu için alternatif yollar

Galata Köprüsü'nden ulaşım sağlayan sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş yönüne, Unkapanı Köprüsü'nden gelen sürücüler ise Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını istikametinden Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

ŞİŞLİ - KAPATILACAK SAAT: 14.00

Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Cad. kesişimi.

Abdi İpekçi Cad. dönüşleri arası. Abdi İpekçi Caddesi

Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak.

Şişli için alternatif yollar

Teşvikiye Caddesi Valikonağı Caddesi Rumeli Caddesi Halaskargazi Caddesi

Cumhuriyet Caddesi'ne yönlendirilecektir.

BEŞİKTAŞ - KAPATILACAK SAAT: 14.00

Kuruçeşme Mah. Kireçhane Sokak-Çağrı Sokak kesişiminden Alay Emini Sokak kesişimine kadar Kuruçeşme istikameti ulaşıma kapatılacak ve araç akımı Ulus Mahallesi’ne yönlendirilecektir.

Beşiktaş için alternatif yollar

Yeşilpınar Sokak, Yol Sokak ve Ahmet Adnan Saygun Caddesi Beşiktaş için alternatif yollar olarak kullanılacak.

KADIKÖY - KAPATILACAK SAAT: 18.00

Osmanağa Mahallesi’nde kapatılacak caddeler;

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi kesişimi

Kadıköy Caferağa Mahallesinde trafiğe kapatılacak caddeler;

General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak kesişimi

Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Dalga Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Moda Caddesi kesişimi

Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak kesişimi

Badem Altı Sokak - Cemal Süreyya Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Damga Sokak kesişimi

Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak kesişimi

Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi kesişimi

Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

İskele Polis Merkezi Amirliği ile Damga Sokak Kesişimi (Moda istikametine akım verilmeyecek)

Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri oluşacak trafik yoğunluğuna göre trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif yollar

General Asım Gündüz Caddesi, Dr. Esat Işık Caddesi, Rıhtım Caddesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Abdulkadir Noyan Sokak.