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  • İstanbulspor'a 5 dakikanın nasıl yettiğini açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Karagümrük maçını yazdı

İstanbulspor'a 5 dakikanın nasıl yettiğini açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Karagümrük maçını yazdı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:14
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İstanbulspor, 8 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı. 5 dakikada böyle kazandı İstanbulspor

İstanbulspor'a 5 dakikanın nasıl yettiğini açıkladı. Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik Karagümrük maçını yazdı
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FARUK MALİK / Yeniçağ

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 2-1'lik skorla kazandı.

Fatih Karagümrük karşılaşmada Mbaye Diagne'nin 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İstanbulspor, 69. dakikada Eduard Rroca'nın attığı golle skora denge getirdi.

Osman Zeki Korkmaz'ın öğrencileri bu golden 5 dakika sonra ise 74. dakikada Jetmir Topalli'nin attığı golle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve İstanbulspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İstanbulspor, 8 puana yükseldi. Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında İstanbulspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

8. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

37. dakikada ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ilk golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında Ozdoev'in ortasında arka direkte topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0

40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yakın köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

53. dakikada sol kanattan Duhan Aksu'nun kullandığı köşe vuruşunda, arka direkte bekleyen İbrahim Yılmaz'ın kafayla vurduğu meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

69. dakikada İstanbulspor eşitliği yakaladı. Muammer'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte topla buluşan Rroca'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

74. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sol kanattan savunma arkasına sarkan Ethemi'nin içeri çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Topalli'nin kayarak ayak koyduğu meşin yuvarlak fileleri gitti: 1-2

80. dakikada İbrahim Yılmaz'ın şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Burak Kapacak'ın sert şutunda, kaleci Jensen topu son anda kornere çeldi.

İstanbulspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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