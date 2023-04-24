İstanbulspor farkı bire indirdi

İstanbulspor, Fenerbahçe karşısında durumu 2-1'e getirdi.
Arda Güler'in ikinci golünden 6 dakika sonra İstanbulspor, Ferdi Kadıoğlu'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Ethemi, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı.
İstanbulspor, Fenerbahçe karşısında Ethemi'nin penaltısı ile farkı bire indirdi.
İstanbulspor, Fenerbahçe karşısında durumu 2-1'e getirdi.
Arda Güler'in ikinci golünden 6 dakika sonra İstanbulspor, Ferdi Kadıoğlu'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Ethemi, penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e taşıdı.