İstanbul'un 220 metre yüksekliğindeki kulesi icradan satıldı. Dünyanın 10 büyük yapısından biriydi. 70 yıldır faaliyet gösteriyordu

Bir dönem Türkiye’nin en köklü gruplarından biri olan Endem Şirketler Grubu'nun 220 metrelik kulesi icradan satıldı. Mali sorunlar yaşayan grup bir daha toparlayamadı. İflas sonrası şirket tasfiyeye geçti. şirkete ait varlıklar satışa konuldu. Satışı istenen varlıklar arasında 1999’da temeli atılan ve 2008’de tamamlanan Endem TV Kulesi de yer aldı. Kule, tamamlandığı dönem dünyanın en yüksek 10 yapısından biriydi.

HalkTv.com'dan Dinçer Gökçe'nin haberine göre; 8 dönüm üzerine kurulu kulenin icradan satışı için 1-8 Ağustos arası teklifler alındı. Dev satış yapıldı. Kule 152 milyona alıcı buldu. Kuleyi alan şirket ise, geçen ay Ankara’da kurulan FMC Gayrimenkul Tic. AŞ oldu. Bilindiği gibi, icradan satışlarda, belirlenen bedelin yüzde 50’si üzerinden açık artırmaya geçiliyor.

SATIŞI HALK BANKASI İSTEDİ

Büyükçekmece 1. İcra Dairesi tarafından düzenlenen ihaleye ilişkin dosyaya göre, kulenin satışını alacaklı Halk Bankası istedi. Edinilen bilgilere göre bankanın alacağı 90 milyon lira seviyesinde. Şirketin iflasını isteyen çok sayıda işçinin de alacağının olduğu öğrenildi.

TEMELİ 1950’LERDE ATILDI

Varlıkları icradan satılan Endem Şirketler Grubu’nun temeli 1950’li yıllarda Mühendis Osman Naci Endem tarafından atılmıştı. Onlarca fabrika, santral, çimento ve yağ fabrikası siloları ile binaların yanı sıra NATO Uydu Yer İstasyonu’nu da yapan Endem İnşaat’ın inşa ettiği toplam kule sayısı ise 18 olarak kayıtlara girdi.

YIKILAN ÇAMLICA KULESİ’Nİ DE ENDEM YAPTI

1972’de Çamlıca TV Kulesi’ni 8 ayda inşa eden Endem İnşaat, zaman içinde Erzurum, Kars, Gaziantep, Bursa ve İzmir gibi illerde yapığı TV kulelerinin yanı sıra Cezayir ve Suudi Arabistan’dan kule inşaatları yaptı.

TV kuleleri dışında Atatürk Havalimanı ve İzmir Havalimanı’nın koruma kontrol kulelerini de inşa eden grubun, son büyük kule projesi ise Büyükçekmece’de yapılan Erdem TV Kulesi oldu.