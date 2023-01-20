İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri solladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

Esenyurt'u 949 bin 265 nüfusla Ankara Çankaya ile Keçiören ilçesi 942 bin 884 kişilik nüfusla takip etti. Keçiören'in ardındansa 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi geliyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

İstanbul Pendik 741.895

İstanbul Bağcılar 744.351

Adana Seyhan 792.536

İstanbul Küçükçekmece 805.930

Gaziantep Şehitkamil 839.553

Bursa Osmangazi 884.451

Gaziantep Şahinbey 936.351

Ankara Keçiören 942.884

Ankara Çankaya 949.265