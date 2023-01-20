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İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri solladı

TÜİK açıkladı, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 57 şehrin nüfusundan fazla. İstanbul'un olaylarıyla ilgili ilçesi Esenyurt, 977 bin 489 nufusla Türkiye'in en kalabalık ilçesi oldu

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:20
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Türkiye'nin 57 şehrinden fazla nüfusa sahip

İstanbul'un bir ilçesinin nüfusu 57 şehri solladı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, özellikle İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

Esenyurt'u 949 bin 265 nüfusla Ankara Çankaya ile Keçiören ilçesi 942 bin 884 kişilik nüfusla takip etti.  Keçiören'in ardındansa 936 bin 351 kişiyle Gaziantep'in Şahinbey ilçesi geliyor. 

Bursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536,

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

İstanbul Pendik 741.895
İstanbul Bağcılar 744.351
Adana Seyhan 792.536
İstanbul Küçükçekmece 805.930
Gaziantep Şehitkamil 839.553
Bursa Osmangazi 884.451
Gaziantep Şahinbey 936.351
Ankara Keçiören 942.884
Ankara Çankaya 949.265

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Tekin Ertürk
20.01.2023 14:42
Yakında Silivri 57 şehrin nüfusunu geçecek. Yetmezse pek çok ek bina yapılacak,  
 
nefarkeder
20.01.2023 14:31
Orada hiç İstanbul'lu yaşamıyor. Tamamı dışarıdan gelmedir.  
 
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