İstanbul'un göbeğinde hilafet için yürüdüler. Cumhuriyet düşmanlarına kim dur diyecek?

Kaynak: DHA Muhabir: Mine Akcan
İstanbul'un göbeğinde hilafet için yürüdüler. Cumhuriyet düşmanlarına kim dur diyecek?
İstanbul’un Fatih ilçesinde toplanan bir grup, ellerinde Filistin bayrakları ve Arapça pankartlarla hilafet için sloganlar atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

7 Ekim tarihinde başlayan İsrail-Hamas savaşı sürmeye devam ederken, İsrail’in Gazze’deki halkı katletmesini bahane eden bazı gruplar, Türkiye Cumhuriyeti’nde hilafet sloganları atarak yürüyüş gerçekleştiriyor.

İstanbul’un göbeği Fatih’te toplanan bir grup, ellerinde Arapça yazılı pankartlar ve Filistin bayraklarıyla hilafet sloganları atarak yürüyüş gerçekleştirdi.

TEKBİR GETİREREK HİLAFET İSTEDİLER

Köklü Değişim adlı kuruluşun organize ettiği yürüyüşte toplanan grup, Fatih Veznecilerden, İtfaiye meydanına kadar tekbir getirerek hilafet sloganları attı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, şehitlerimizin olduğu günlerde Filistin ve hilafet sloganları atılması sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki gördü.

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KÜÇÜK ÇOCUKLARI DA KENDİLERİNE ALET ETTİLER

Hilafet sloganları atmak için İstanbul’un Fatih ilçesinde toplanan grup, küçük çocukları önlerine alarak pankart tutturup poz verdirtti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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