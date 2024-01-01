Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açan adama yumruk attığı iddia edilen genç tutuklandı

Kaynak: DHA
Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet bayrağı açan adama yumruk attığı iddia edilen genç tutuklandı
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle yumruklu saldırıda bulunan üniversiteli öğrenci tutuklandı.

İstanbul'da bugün düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet yürüyüşünden çıkan kişiye "Burası Türkiye, hilafet bayrağı açamazsın. Siz Arap sevicisiniz" deyip yumruk atan genç şahıs tutuklandı.

HİLAFET BAYRAĞINI GÖRÜNCE DAYANAMADI

Yeni yılın ilk gününde İstanbul'da çok sayıda kişi Filistin için toplanarak yürüyüş düzenledi. Yürüyüşten sonra evine dönen İsmail Aydemir, Kelime-i Tevhid bulunan hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.

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Saldırının faili E.A, bölgede görev yapan trafik polisine yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir’i polis ekipleri Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

SALDIRGAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen vatandaş E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinden sonra çıkarıldığı mahkemenin kararıyla tutuklandı.

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"ARAP SEVİCİLİĞİ YAPIYORSUN DİYEREK VURDU"

Saldırıya uğrayan 48 yaşındaki İsmail Aydemir, "Yürüyüşten geliyorum bayrak da elimde. Bana, 'Sen Arap seviciliği yapıyorsun' diyor. Ben yürüyüşten geliyorum elhamdülillah Müslümanım. Türküm ben. Ben senden daha çok Türküm. Yumruğu vurdu beni yere devirdi. Burnumdan ağzımdan kan geldi. Ben Allah rızası için gittim oraya. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

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