İstanbul’un göbeğinde kanlı infaz. Kar maskesiyle kurşun yağdırdılar

Büyükçekmece'de bir apartman dairesinde yaşanan dehşet verici olayda, kar maskesi takan şüpheliler, kapıyı açan kişiye kurşun yağdırdı.

KAR MASKELİ ŞÜPHELİLER KAPIYI ÇALDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Doğan (30), ağabeyi Özgür Doğan ile birlikte ikinci kattaki dairelerinde otururken, yüzleri kar maskeli iki kişi kapı ziline bastı. Kapıyı açan Uğur Doğan'a ateş eden şüpheliler, motosikletle olay yerinden kaçtı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan ağabeyi Özgür Doğan hemen yardım çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Doğan'ı ambulansla hastaneye götürdü, ancak Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği dairede detaylı bir inceleme yaparken, polis de saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.