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Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 99 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler

Bugün; Galata, Kız Kulesi, Ayasofya, Süleymaniye ve Dolmabahçe gibi tarihi değerlerle dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı. İşgalle süren 4 yıl 10 ay 23 günün sonunda 6 Ekim 1923’te Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul’a girdi ve işgal sonlandı. 6 Ekim İstanbul’un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 08:58
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İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü. Geldikleri gibi gittiler

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Vahdettin'in işgalcilere teslim ettiği İstanbul'u 99 yıl önce bugün Atatürk kurtardı. Geldikleri gibi gittiler
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Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesinden sonra Fahrettin Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu İtilaf Devletleri kontrolündeki tarafsız bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine Müttefik kuvvetlerde bulunan Fransız ve İtalyan birlikleri derhal geri çekildi. Çanakkale'de bulunan İngiliz birlikleri General Harrington'un emriyle savunma pozisyonu aldı.

İngiltere, Ankara Hükûmeti ile anlaşma yolları aramaya başladı. Ankara Hükûmeti İstanbul ve Çanakkale boğazlarının denetimini istedi. İngiltere başbakanı Lloyd George bu istekleri reddetti. Birliklere savaş pozisyonu alması emrini verdi. Fakat Harrington ateş açılmaması emrini verdi. Türk birlikleri, İngiliz direnişi ile karşılaşmadan tarafsız bölgeye girerek Çanakkale Boğazı'na doğru ilerlemeye başladı. Türklerle savaşılmasını istemeyen Winston Churchill'in başını çektiği bir grup bakan istifa etti.

Diğer taraftan İzmir'in Kurtuluşundan sonra Damat Ferit Paşa 21 Eylül 1922'de ülkeden kaçtı. Mudanya Mütarekesi gereği Trakya topraklarının teslimi yapılırken Türkiye'yi temsil edecek kişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın isteği ile Refet Paşa; İstanbul komutanı olarak da Millî Müdafaa Umumi Katibi Selahattin Adil Paşa görevlendirildi.

Refet Paşa, 19 Ekim tarihinde TBMM Muhafız Grubu'ndan 100 kişilik bir kuvvetle Gülnihal vapuru ile Mudanya'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Ardından “İstanbul Komutanı” sıfatıyla Selahattin Adil Paşa, 81. Alay ile İstanbul'a geldi. Refet Paşa ve Selahattin Adil Paşa'nın İstanbul'a gelmesine rağmen işgal sonlanmadı. Çünkü mütarekeye göre işgal kuvvetleri barış antlaşması imzalanmasından hemen sonra İstanbul'u boşaltacaktı.

GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER"

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Adana treninden inip Haydarpaşa rıhtımına ayak bastığında düşman gemilerinin zafer bayrakları açmış şekilde toplarını sağa sola çevirerek İstanbul limanına girdiklerini, gayri Türk azınlıkların da sevinç çığlıklarıyla karşı sahilleri çınlattığını görünce, "Geldikleri gibi giderler" demişti.

TÜRK BAYRAĞINI SELAMLAYARAK ŞEHRİ TERK ETTİLER

şgalci devletler İstanbul'u işgal etmek için 15 Kasım 1920'da donanmadaki gemilerin sayısı 167'ye yükseltti. 3 bin 500 kişilik kuvvetlerini şehre yerleştirdiler… Ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgale direndi. Sonunda yenildiler.

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, 23 Ağustos 1923'ten itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Son İtilaf birliği ise 4 Ekim 1923 günü Dolmabahçe Sarayı önünde düzenlenen bir törenle Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti.

Türk askerlerinin İstanbul’a girişinin ve TBMM adına İstanbul’u İtilaf Devletleri temsilcilerinden teslim alan Yusuf Akçura’nın tarihi fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

İstanbul’u İtilaf Devletleri temsilcileri ve İngiliz subaylardan, TBMM adına Atatürk’ün görevlendirdiği büyük Türkçü Yusuf Akçura resmen teslim aldı.

İşte her yılın 6 Ekim'i böylece İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

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Gencosman
6.10.2022 09:55
İstanbul un son fatihi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'DÜR.  
 
Çakaralmaz
6.10.2022 09:46
"yorgan gitti kavga bitti" demiş atalarımız. Demek ki ingilizin kavgası İstanbul için değil, saltanat ve hilafet içinmiş. Saltanat ve hilafet gitti, kavga bitti... İşin özeti budur.  
 
Yusuf Ari
6.10.2022 09:28
Atatürk hayatı neden bu kadar kısıtlı ve saklı ve sır.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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