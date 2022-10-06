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  • Zafer Arapkirli içimizdeki İngilizleri ifşa etti. AKP'li belediye caddeye Vahdettin adını verdi. Ayıp olmasın beyler bir

Zafer Arapkirli içimizdeki İngilizleri ifşa etti. AKP'li belediye caddeye Vahdettin adını verdi. Ayıp olmasın beyler bir caddeye de İşgal Kuvvetleri Komutanı'nın adını verin

AKP'li belediyenin bir caddeye, tam da İstanbul'un kurtuluş gününde Sultan Vahdettin adını vermesine Zafer Arapkirli flaş bir tepki gösterdi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 22:22
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AKP'li belediyenin bir caddeye, tam da İstanbul'un kurtuluş gününde Sultan Vahdettin adını vermesine Zafer Arapkirli flaş bir tepki gösterdi

Zafer Arapkirli içimizdeki İngilizleri ifşa etti. AKP'li belediye caddeye Vahdettin adını verdi. Ayıp olmasın beyler bir caddeye de İşgal Kuvvetleri Komutanı'nın adını verin
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AKP'li Pendik Belediyesi, tam da İstanbul'un kurtulduğu günde, bir caddeye İstanbul'u İngilizlere teslim ederek selam duran Vahdettin'in adını verdi.

AKP'li belediyenin bu manidar hamlesi toplumun birçok kesiminden tepki çekerken, bir tepki de gazeteci Zafer Arapkirli'den geldi.

Arapkirli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "General Harington'a ayıp olmasın" diyerek, şunları söyledi:

"Yan sokağa da, İngiliz işgal kuvvetleri komutanının adını verin bari"

VAHDETTİN İNGİLİZLERE SELAM DURDU, 5 YIL SONRA İNGİLİZLER SELAM DURDU

Vahdettin İstanbul'u İngilizlere teslim edip, selam durmuştu. Ancak kanla yazılan kurtuluş destanının ardından, İngiliz İşgal Kuvvetleri İstanbul'u terk ederken, Türk bayrağına selam durmuştu.

HARİNGTON KİMDİR?

I. Dünya Savaşı'nda Batı Cephesi'nde çeşitli birliklerin komutanlığını yaptı. Savaş bittikten sonra 1918-1920 yılları arasında İmparatorluk Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Türk Kurtuluş Savaşı esnasında 1920-23 yılları arası İtilaf Devletleri adına İstanbul İşgal Orduları Başkomutanı olarak görev yaptı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Pendik Belediyesi bir caddeye Vahdettin'in adını verdi. Belediyenin bu hamlesi tam da İstanbul'un kurtuluş gününe denk getirildi.

Pendik Belediye Başkanı "Pendik'te bir caddemize Sultan Abdulhamit Han, bir caddemize ise Sultan Vahdettin ismini verdik. Belediye Meclisi görüşmelerinde CHP’li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduklarını ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiriyi, art niyetli ve CHP’nin, tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan, CHP’nin karalamakla yok edemeyeceği, ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

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