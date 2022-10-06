İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul'un 8 ilçesinde su kesintisi yapılacağını ve bu kesintinin 12 saate varacağını açıkladı.

İŞTE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 09.10'da başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyecek.

- Başakşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.28'de başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Başak Mahallesine su verilemeyecek.

- Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.46'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Sururi Mehmet Efendi, Çukur, Şehit Muhtar, Kocatepe, Bostan, Bülbül ve Kamer Hatun Mahallesine su verilemeyecek.

- Beşiktaş'ta yaşanacak su kesintisinin saat 09.00'da başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Gayrettepe Mahallesine su verilemeyecek.

- Fatih'te yaşanacak su kesintisinin saat 09.48'de başlayacağı ve 11.00'da bitmesi öngörülüyor. Yedikule Mahallesine su verilemeyecek.

- Sarıyer'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.03'da başlayacağı ve 22.00'da bitmesi öngörülüyor. Tarabya, İstinye, Pınar, Darüşşafaka ve Ferahevler Mahallesine 12 saat boyunca su verilemeyecek.

- Zeytinburnu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 09.53'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Sümer ve Nuripaşa Mahallesine su verilemeyecek.

- Ümraniye'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.16'da başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Çamlık ve Çakmak Mahallesine su verilemeyecek.